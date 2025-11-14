阪神・島本浩也投手（３２）と日本ハム・伏見寅威捕手（３５）の交換トレードが１４日、両球団から発表された。中継ぎ左腕が手薄な日本ハムと、坂本や梅野に次ぐ捕手を育成中である阪神の補強ポイントが合致した。阪神が交換トレードを行うのは２０２２年オフに日本ハムから渡辺諒内野手と高浜祐仁内野手、阪神から斎藤友貴哉投手と江越大賀外野手が２対２でトレードされて以来で、３年ぶりとなる。島本は阪神を通じて「タイ