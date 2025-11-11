今江敏晃氏は2019年1月、ノックを受けるも地面がゆがみ「おかしいなロッテ、楽天で計1704試合に出場して1682安打を放った今江敏晃氏は、2019年限りで18年間の現役生活に終止符を打った。引退決断に際して最も大きな理由を占めたのが、右目の不調だ。春季キャンプ出発直前に突如発症した原因不明の病は、実は今でも症状が治まっていない。FAで移籍した楽天での3年契約を終え、年俸2億円から減額制限（1億円以上は40％）を超える