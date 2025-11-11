3年目の1980年は“第3捕手”…9試合5打席で1安打、日本一も蚊帳の外もしかしたら……。現役時代、広島一筋だった達川光男氏だが、1980年のプロ3年目のオフに他球団のユニホームを着る可能性があったという。「トレードの話があったんです」。その年はわずか9試合の出場で5打数1安打に終わっていた。広島が2年連続リーグ優勝＆日本一を達成したなかで、水沼四郎捕手と道原裕幸捕手の1軍主力の壁を破れずに伸び悩んでいた頃だ。交