今井「要望を受け入れていただいたことに感謝」西武は10日、今井達也投手がポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すことを容認したと発表した。球団では高橋光成投手に今季2人目。今後は、移籍交渉の手続きを申請する。2016年ドラフト1位で作新学院高から入団した今井は、2018年に1軍デビューして5勝をマーク。2023年からは3年連続で2桁勝利を挙げた。2024年には最多奪三振のタイトルを獲得。今季は24試合で10勝5