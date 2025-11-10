今井「要望を受け入れていただいたことに感謝」

西武は10日、今井達也投手がポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すことを容認したと発表した。球団では高橋光成投手に今季2人目。今後は、移籍交渉の手続きを申請する。

2016年ドラフト1位で作新学院高から入団した今井は、2018年に1軍デビューして5勝をマーク。2023年からは3年連続で2桁勝利を挙げた。2024年には最多奪三振のタイトルを獲得。今季は24試合で10勝5敗、防御率1.92、178奪三振だった。NPB通算159試合で58勝45敗、防御率3.15、907奪三振を誇り、27歳と脂の乗った年齢とあって争奪戦が見込まれている。

広池浩司球団本部長は「今がそのときだと判断して、MLB挑戦を認めることにしました。本人の『アメリカで野球をしたい』という一貫した強い意志を受け止め、球団としてその思いを尊重する形を取りました。挑戦するからには、アメリカで元気に活躍する姿を見せて欲しいです。近年チームに大きな貢献をしてくれた選手ですので、今井が抜ける影響はありますが、若手の成長や編成面で戦力を整えて戦っていきます」とコメントした。

また、今井も球団を通じてコメント。「自分の要望を受け入れていただいたことに感謝しています。話し合いを重ねるなかで、さまざまなことを考慮し、また長い時間をかけて判断してくださったことに感謝の気持ちでいっぱいです。これまで毎年、リーグ優勝や日本一を目指してプレーしてきましたが、その思いはチームが変わっても同じです。勝利にこだわり、チームの力になれるよう全力で投げていきます」。ファンへ意気込みを伝えた。

申請が受理されるとメジャーリーグ機構（MLB）から全30球団に契約可能選手として通知され、45日間の交渉期間がスタートする。契約が成立すれば、契約金と年俸の総額に応じて日本球団への譲渡金の額が決まる。（Full-Count編集部）