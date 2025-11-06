5日夕方、由利本荘市西目町の弓道場でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、5日午後5時35分ごろ、由利本荘市西目町沼田字西潟の弓道場で練習をしていた40代の男性が、的付近を横切る体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。弓道場は住宅街の中にあり、近くの民家まで5メートルほどで、付近で複数のクマの目撃情報があるということです。警察が注意を呼びかけてい