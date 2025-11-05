徳島阿波おどり空港に11月5日、電気で動く特殊車両が導入されました。今後、CO2削減に期待が寄せられます。徳島阿波おどり空港に5日に導入されたのは、乗客の荷物の運搬作業などに使用される特殊車両「電動のトーイングトラクター」2台です。日本航空が導入したもので、全国で4例目、四国では初めてです。フル充電で3日間稼働でき、従来のディーゼル式と同等の最大27トンの荷物などを運ぶことができます。日本航