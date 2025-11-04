今、東北地方を中心に全国でクマによる被害が相次いでいます。2025に入って犠牲者はすでに10人を超え、11月5日には自衛隊が派遣されるなど、まさに異常事態です。そんな中、県内はどうなのか、現状を取材しました。 連日ニュースなどで目にするクマによる被害。今、岩手県や秋田県など東北を中心にクマが市街地に出没し、人に危害を加える事案が増えています。2025年に入って確認された被害者は100人以上、犠牲者は過去最