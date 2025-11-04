徳島商工会議所の臨時議員総会が11月4日に開かれ、退任した阿部和英氏に代わる新会頭に、社会医療法人・川島会会長の川島周氏が選ばれました。総会では、任期満了に伴い退任した阿部和英会頭に代わる新会頭の選任が行われました。その結果、6月の議員総会で立候補を表明していた川島周氏が満場一致で選ばれ、新会頭に就任しました。川島新会頭は社会医療法人・川島会の会長で、県医師会の会長も務めるなど、半世紀以上にわたって医