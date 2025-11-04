11月2日に阿南市で、地元に古くから伝わる伝承を神楽にした「三本足狸問答」が披露され、子どもたちが熱演を繰り広げました。「三本足狸問答」は、阿南市福井町の金刀比羅神社が建立された約380年前から伝わる神楽です。戦後長らく途絶えていましたが、地元有志らにより2003年に復活しました。この日は地元・福井小学校の5年生3人が、伝統の神楽を披露しました。「ならば尋ねるが、先ほど驚きよろけたのはなぜじゃ？」「先ほど驚き