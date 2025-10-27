2024年5月に徳島市で男性の胸を刀で刺すなどして、殺人未遂の罪に問われた被告の裁判員裁判が10月27日に行われ、被告は殺意について否認しました。起訴状などによりますと、被告の男59歳は2024年5月、ともに殺人未遂で起訴された首謀者とされる男らと共謀し、徳島市国府町のパチンコ店駐車場で殺意をもって、当時57歳の被害者の胸などを刀で突き刺すなどして、大けがを負わせたとして、殺人未遂の罪に問われています。27日の初公判