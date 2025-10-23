昌平高校岩崎優一監督インタビュー後編（前編：昌平の監督が選手に伝える情報の正しい受け取り方２年連続で甲子園初出場まであと１勝＞＞）昨年、今年と夏の甲子園初出場まであと１勝まで迫った昌平高校。それを率いる岩粼優一監督はどんな選手を育て、どんなチーム作りを目指しているのか。インタビューに答えた昌平高校野球部の岩崎監督【チームは敗戦から学びながら成長】――夏の埼玉県大会では4回戦で、「敗れ