[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](サンティアゴ・ベルナベウ)※28:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 3 エデル・ミリトンDF 8 フェデリコ・バルベルデDF 17 ラウール・アセンシオDF 18 アルバロ・カレーラスMF 5 ジュード・ベリンガムMF 14 オーレリアン・チュアメニMF 15 アルダ・ギュレルFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 10 キリアン・ムバッペFW 21 ブラヒム・ディアス控えGK 13