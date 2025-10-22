裁判所から禁止されているにも関わらず、元妻に電話やSNSでメッセージを送信したとして、DV防止法違反の疑いで逮捕された警察官の男が10月22日に送検されました。送検されたのは、徳島板野警察署の巡査部長の男47歳です。警察によりますと、容疑者の男は2024年11月、裁判所から元妻に対し、緊急でやむを得ない場合を除き、電話をかけるなどの行為を禁止する、保護命令を受けていました。しかし9月18日、緊急性がない電話や、