中国浙江省温州市中級人民法院で行われた犯罪組織「明家」の幹部らの公判。同法院が2月、「微博（ウェイボ）」の公式アカウントで公開した（共同）【上海共同】中国浙江省の温州市中級人民法院（地裁）は29日、ミャンマーを拠点に特殊詐欺などを繰り返していたとして、故意殺人や詐欺などの罪に問われた中国の犯罪組織メンバー11人に死刑判決を言い渡した。国営通信新華社が伝えた。死刑判決を受けたのは犯罪組織「明家」の幹