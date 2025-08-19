8月17日、女優・加藤ローサが『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演。サッカー元日本代表・松井大輔との離婚を発表し、世間に衝撃が広がっている。加藤と松井は2011年6月に結婚を発表し、同年12月に第一子を出産。2014年2月には第二子を出産し、現在は二児の母として奮闘中だ。だが、夫婦のあり方はいつの間にか変わっていたようだ。同番組に登場した加藤は、「実はいまは籍を抜いていて。新しい私たちの形で、一緒に生