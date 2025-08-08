CASETiFYとTOMORROW X TOGETHERの夢のコラボレーション「TOMORROW X TOGETHER | CASETiFY」コレクションが、2025年8月12日(火)日本時間17時に発売されます。新アルバム『The Star Chapter: TOGETHER』の世界観を落とし込んだデザインは、ファン必見の仕上がり♡スマホケースからイヤホンケース、スペシャルセットまで、多彩なアイテムがラインナップ。世界観に浸りながら、毎日をもっと特別に彩ってく