ベッツの第1打席に起きた現象【MLB】ドジャース ー カージナルス（日本時間5日・ロサンゼルス）ドジャースは4日（日本時間5日）、本拠地でカージナルス戦を迎えた。絶不調のムーキー・ベッツ内野手の第1打席では、球場からは異例の大歓声とスタンディングオーベーションが起きた。初回に先頭の大谷翔平投手が空振り三振に倒れた後、続くベッツが打席に向かった際に、本拠地ドジャースタジアムのファンは立ち上がって拍手を贈っ