岸田教団＆THE明星ロケッツの2024年6月にリリースされたオリジナルフルアルバム『BERSERKERS』収録曲「entertainment punks」のMVが緊急公開された。 これは10月26日より全国4都市5か所でのワンマンライブツアー「岸田教団＆THE明星ロケッツ『BERSERKERS TOUR 2024』」を開催にあわせたもの。 激烈に加速するバンドグルーヴと、叩き出される印象的な歌詞、さらにバンドのジャケットワークを手掛けるイ