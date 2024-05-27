28〜29日にかけて沖縄から東日本の広い範囲で大雨となりそうだ。雷を伴った非常に激しい雨が降る所もある見込みで、気象庁は土砂災害や河川の増水への警戒を呼びかけている。南西諸島から東日本にのびる前線に暖かく湿った空気が流れ込む影響などで、大気の状態が非常に不安定になる見込み。気象庁によると、28日午前6時までの24時間に降る雨の量は、いずれも多い所で九州南部で180ミリ、九州北部で150ミリなどと予想されて