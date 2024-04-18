Number_i の(左から)岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太東スポWEB

Number_iがマクドナルドのCMに出演へ「暴走」する旧ジャニファンも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • SNS上で「さよならマクドナルド」が話題となっていると、東スポが報じた
  • 嵐、木村拓哉をCMに起用してきたマクドナルドが、Number＿iを新規起用
  • 旧ジャニーズファンが大荒れし、不買を呼びかけているという
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