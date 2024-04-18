伊藤沙莉主演の連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）が４月１日から始まり、第３週に突入。第２週の世帯平均視聴率は第１週に比べてさらにアップ。期待が高まるばかりか、朝ドラ・フリークの間では、早くも傑作の呼び声が高まっている。今回の朝ドラは、日本初の女性弁護士で、後に裁判官を務めた三淵嘉子の人生をモデルにしたオリジナルストーリー。ヒロイン寅子（伊藤）と、その仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開くリーガルエ