有吉弘行が約19年前の2005年『田舎に泊まろう！』に出演したエピソードを回顧。結婚に関する話題で泊まる予定の家の息子さんを怒らせてしまい、「追い出された」「感動のシーン全くなし」と振り返った。【映像】おじさんに激怒される有吉弘行4月14日（日）、有吉弘行のクイズバラエティ『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）が放送。有吉ファミレスシリーズの新企画に南海キャンディーズ・山里亮太、ハリセンボン・近藤春菜、霜降