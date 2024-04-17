俳優の筧利夫（６１）が１７日、フジテレビ系「ぽかぽか」に生出演し、独自すぎる健康法を語った。健康法を聞かれた筧は「１時間くらいのウオーキングをするのと家で腕立て、腹筋、スクワットを毎日やる。１５分くらい」と普通の回答をしたが、続けて「お酒は毎日飲む！」と言い、スタジオをザワつかせた。さらに「仕事に行かない日は、昼までに用事を終わらせて遅くても（午後）４時から、早いと３時から（酒を）飲む。それ