ロシアの民間軍事会社「ワグネル」を題材にしたオンラインの戦闘ゲームが開発中だと、ワグネルに近いとされるテレグラムチャンネルが15日、紹介動画と共に投稿した。ワグネルは昨年6月の反乱に失敗して実質的に解体されたが、その知名度を生かして若者に「愛国心」を浸透させる狙いとみられる。【写真】プリゴジン氏、プーチン氏と最後の対面後に「激怒」決定的な亀裂か投稿によると、ゲームの名前は「地獄の最高」。ワグネ