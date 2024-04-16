ジョージアの議会で外国の団体を規制する、いわゆる“スパイ法案”の成立が進められ、反対する野党と乱闘に発展する騒ぎが起きました。ジョージアの国会で与党の党首が演説をしていると突然、野党議員が殴り掛かってきました。その後、他の議員も加わり、議場はそのまま乱闘騒ぎに発展しました。15日、ジョージアの国会で外国から資金を受けた団体を規制する「外国の代理人」法について、与党が法案の成立を進めようとした