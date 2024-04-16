デンマークの首都コペンハーゲンにある17世紀に建てられた歴史的建造物で火事があり、建物の一部が倒壊しました。16日朝、コペンハーゲン中心部の「旧証券取引所」から大きな炎が上がりました。この火事で、高さが56メートルあり、4頭のドラゴンの尾が絡み合う形をした象徴的な尖塔（せんとう）が倒壊しました。現地メディアは、建物内にいた人は逃げて無事で、一部の歴史的な絵画なども運び出されたと伝えています。建