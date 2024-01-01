¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Þ¥ë¥°¥ì¡¼¥Æ2À¤½÷²¦¤¬Âç³¢Æü¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÂà°Ì¤Î°Õ¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷²¦¤Ï¡Ö»ä¤Ïº£¤¬¤½¤Î¤È¤­¤À¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ°¦¤ÎÉã¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç52Ç¯¤Ë¤Ê¤ë2024Ç¯1·î14Æü¡¢»ä¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯½÷²¦¤ÎºÂ¤òÂà¤­¤Þ¤¹¡£²¦°Ì¤ÏÂ©»Ò¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¹ÄÂÀ»Ò¤Ë°Ñ¤Í¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²¦¼¼¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬½÷²¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤È14Æü¤Ç»ä¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯½÷²¦¤ËÂ¨°Ì¤·¤Æ52Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ý¤¿¤È¤¨»ä¤Ç¤¢¤Ã