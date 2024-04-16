女優石原さとみ（37）が16日、都内で、5月17日公開の映画「ミッシング」（吉田恵輔監督）完成披露試写会の舞台あいさつに出席した。22年の出産後、映画初主演作となり、約100人の報道陣が集まる異例の事態となった。同作は、失踪した愛娘を探す家族の苦悩や事件を追うマスコミや世間の好奇な目にさらされる葛藤を描いた社会派作品。石原は愛娘を必死に探す母・森下沙織里を演じる。冒頭あいさつの直前、夫役の青木崇高と目を合わせ