Ｆ１のレジェンドであるルイス・ハミルトン（３９＝英国）の弟でレーサーとしても活動するニコラス（３２）が、重度のギャンブル依存症を告白した。英紙「デーリー・メール」など欧州各国のメディアが報道。「ルイス・ハミルトンの弟であるニコラスは?すべてを消費してしまう?ギャンブル依存症の結果、深いうつ病に陥ったことを明らかにした」と伝えた。同紙はニコラスがギャンブルにはまった経緯を報道。「自室でオンライン