元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（58）が15日、TBS系「中居大悟に言いたい人々」に出演。MCの中居正広からの「バカ息子」ツッコミに「うるせえ」と切り返した。芸能界屈指“肉マニア”という一茂は、「最高級肉グルメ」という企画で行きつけの店を訪問。まず、往年の大スターらも常連だったという東京・銀座のステーキ店「ゆたか銀座」に行き、希少部位「シャトーブリアン」のステーキなどを堪能した。一茂は、店内で並んで座っ