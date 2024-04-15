３月末で政府による無料接種が終了した新型コロナウイルスワクチンについて、厚生労働省は１５日の衆院決算行政監視委員会で、廃棄されるワクチンの金額は、概算で６６５３億円に上ると明らかにした。政府は、２０２１年２月に接種を開始した。厚労省によるとメーカーと購入契約を結んだのは９億２８４０万回分となる。実際に接種したのは４億３６１９万回分で、契約キャンセルや海外提供分を除く２億４４１５万回分が廃棄の対