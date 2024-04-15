通信大手のソフトバンクは、主に“ガラケー”と呼ばれる携帯電話で使う3Gのサービスを石川県を除く全国できょう、終了します。ソフトバンクは“ガラケー”と呼ばれる旧来型の携帯電話などで使う3Gのサービスを今年1月末で終了する予定でしたが、能登半島地震の影響で終了時期を延期。きょう、石川県を除く全国で3Gのサービスを終了し、およそ21年の歴史に幕を下ろします。ただ、被災地の状況を踏まえ、石川県では7月31日まで使える