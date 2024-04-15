ペリカンズ戦でリバウンドを奪うレーカーズの八村＝ニューオーリンズ（NBAE・ゲッティ＝共同）【ニューオーリンズ（米ルイジアナ州）共同】米プロバスケットボールNBAは14日、各地でレギュラーシーズン最終戦が行われ、レーカーズの八村塁は敵地ルイジアナ州ニューオーリンズでのペリカンズ戦に先発し、34分16秒プレーして11得点、7リバウンド、今季最多タイの4アシストだった。チームは124―108で勝って47勝35敗とし、西カンフ