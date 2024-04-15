韓国経済のヤバすぎる現状が数値として表れ、不安を抱く人が急増しているようだ。【画像】「AVデビュー待ち」給付金詐欺の日本人女性に韓国も注目のワケ4月5日、ソウル回生裁判所が公開した「2023年個人回生・破産事件統計調査結果報告書」によると、2023年に個人回生（韓国版個人再生）手続きを行なった件数は計1万9379件で、昨年の1万4826件よりも4553件増加したことがわかった。なお、個人回生は裁判所から再生計画の認可決定を