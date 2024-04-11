フジテレビの音楽バラエティー番組「ミュージックジェネレーション」が１１日放送された。レギュラー化され、今回が初回。３時間のスペシャルでの放送となり、人気芸人が超大物アーティストからラルクアンシエルのコンサートに誘われたことを明かした。お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（３８）が「最近、ＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯさんと仲良くさせていただいてて、ラインもさせていただいてるんですけど」と切り出し