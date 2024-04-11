飲食店や旅行などの予約をキャンセルしたときのキャンセル料について、思わぬ高額な料金を請求されて納得できなかったり、逆に事業者として一方的にキャンセルされて困ったりした経験はありませんか？キャンセル料１００％に驚くこともどれくらいの額が妥当なのか、実は、法的な基準があいまいです。キャンセルについての「モヤモヤ」を朝日新聞デジタルのアンケートで募集したところ、多くの声が集まりました。コロナ禍での対