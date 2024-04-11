大相撲の元横綱でプロレス・格闘技でも活躍した曙太郎さん（享年５４）が心不全で死去したことを受けて、元横綱朝青龍が１１日に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。曙さんから雲竜型の横綱土俵入りの指導を受ける写真などを掲載し「お悔やみ申し上げます第６４代横綱曙様言葉になりません」と哀悼の意を表した。その上で「横綱がまた引退する前に語ったことがあります。曙さんに私から横綱私早く幕内上がって横綱土俵