北朝鮮メディア金正恩総書記が10日、軍幹部を養成する大学を視察し、さらなる戦争準備の徹底を呼び掛けたと報じました。11日付の朝鮮労働党の機関紙は、金総書記が金正日軍政大学を視察する様子を報じています。写真では作戦研究室とみられる場所にソウル中心部の模型や地図などが並んでいるほか、食堂には記事で「金総書記自らが準備した」と紹介した肉や野菜、果物などが並んでいるのも確認できます。金総書記は視察で