「駅前留学NOVA」「Gabaマンツーマン英会話」など英会話サービス事業を行う「株式会社NOVAランゲージカンパニー」（本社：東京都品川区）が、外国人講師から見た日本語魅力にまつわる調査を発表。【調査結果】外国人が、便利だと思う日本語のフレーズは？「コンビニで何度も言う」同社に所属する外国人講師287名を対象に「日本語で最も好きなフレーズ」という問いを投げかけたところ、1位から「仕方がない（22票）」「お疲れ様でし