知人のベトナム人を刺して殺したとして、兵庫県警伊丹署は８日、ベトナム国籍のグエン・バン・コン容疑者（３３）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、コン容疑者は７日午後３時１０分頃、兵庫県伊丹市車塚の民家で、３０歳代のベトナム人男性の胸や腹をナイフのようなもので刺して殺害した疑い。現場は阪急武庫之荘駅の北東約１・３キロの住宅街。