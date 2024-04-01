[エーデ（オランダ） ３０日 ロイター] - オランダ東部エーデのナイトクラブで３０日朝、従業員を含む数人がナイフを持った男に人質に取られる事件が発生したが、数時間後に男が投降し、人質は全員無事に解放された。警察は逮捕した男を以前から把握していたが、事件の動機は不明という。現場のロイター記者によると、容疑者はクラブから出て、両手を頭の後ろに回して膝をつき、警察に手錠をかけられた。事件を受け、警察は爆