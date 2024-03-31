ボクシング・１０回戦」（３１日、名古屋国際会議場イベントホール）元世界２階級王者でＩＢＦ世界フェザー級５位の亀田和毅（３２）＝ＴＭＫ＝はＷＢＣ世界ユースシルバー・スーパーバンタム級王者・ケビン・ビジャヌエバ（２３）＝メキシコ＝とのフェザー級１０回戦で５回ＴＫＯ勝利した。試合が組まれた当初は、昨年１０月に敗れた同級２位のレラト・ドラミニ＝南アフリカ＝との再戦で「負ければ引退」を掲げていたが、