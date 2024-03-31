韓国の新居で料理の準備をする脱北者のチェランさん/Yoonjung Seo/CNN韓国ソウル（ＣＮＮ）チェランさん（３５）は、寝具の山から数メートル離れた床に、スライスしたオレンジとドラゴンフルーツを盛り付けた皿を置いた。チェランさんは、異国の地でたった一人、昔の写真や手紙もなく、ただ白い壁がむき出しの物がまばらな部屋で、再び人生をやり直そうとしている。ここはチェランさんにとっての我が家であり、日陰の生活を送って