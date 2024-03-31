日本代表の南野拓実が所属するモナコは現地時間３月30日、リーグ・アンの第27節でメスと敵地で対戦。５−２の大勝を飾った。この一戦に先発した南野がいきなり魅せる。開始４分、左サイドからエリエス・ベン・セギルの折り返しに反応。ボックス内で収めると、素早いターンから右足のシュートでニアサイドを撃ち抜いた。今季７ゴール目をマークした29歳は、その他にも積極的にゴール前に顔を出し、好パフォーマンスを披露。65