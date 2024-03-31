ロシア・モスクワ郊外の銃乱射テロ事件から１週間に当たる２９日、１人の男性が病院で息を引き取り、１４４人目の犠牲者となった。火災で煙に包まれたコンサートホールで救助活動に加わったアルメニア系の一般市民。教会で３０日に営まれた葬儀には多くの人々が参列し、危険を顧みず数十人の命を救った「英雄」の死を悼んだ。亡くなったのは、現場近くに住むカレン・エンギバリャンさん（３５）。妻ナナさんが地元メディアに語