退職者の多い職場にはそれなりの理由がある。北海道に住む50代後半の女性（医療・福祉・介護／年収650万円）は、「入職した病院は隣に事務があるのですが、この1年で立て続けに5人も辞めました」と語る。状況はひどく、「最長半年、最速2週間」というありさまだ。なぜこんなにも退職者が多いのだろうか。（文：真鍋リイサ）3年で3人辞めた職場も「20人ちょっとの会社ですが…」「病院の規模の割に事務員の数が多いけど電算化されて