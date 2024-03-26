サイダクラミ・ラチャバリゾダ容疑者は、右耳に大きな包帯を当てた姿で出廷した/Yulia Morozova/Reuters（ＣＮＮ）モスクワ郊外のコンサート会場襲撃事件に関与したとされる容疑者のうち数人について、暴力的な尋問の様子を撮影したと思われる映像や写真がロシアのＳＮＳに掲載されている。映像のうち１本ではサイダクラミ・ラチャバリゾダ容疑者が地面に押さえつけられ、迷彩服姿の尋問官に片耳の一部を切り落とされていた。同容