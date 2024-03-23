元妻の女性を突き倒したとして、元人気ユーチューバー「ワタナベマホト」こと渡辺摩萌峡容疑者（３１）が、暴行容疑で警視庁に逮捕された。３月２１日夜から２２日午前２時ごろ、都内にある元妻の自宅マンションで口論になり、その際に突き飛ばし、現場から立ち去ったという。その後に元妻が１１０番通報。２人は同居していなかった。元妻の女性はアイドルグループのメンバーだったＡさん。２０２１年１月に結婚、妊娠を発表
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