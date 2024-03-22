パリオリンピックを目指すU-23日本代表は22日、サンガスタジアム by KYOCERAで国際親善試合を行い、パリ五輪出場を決めているU-23マリ代表と対戦する。午後7時20分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーを発表した。FW植中朝日(横浜FM)が同代表で初先発。また、サンガスタジアムに縁のあるMF川崎颯太と京都からレンタルされているMF山田楓喜(東京V)がスタメンに名を連ねた。予想布陣は4-3-3で、GKは野澤大志ブランド